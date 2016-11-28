Денис Лебедев: "Добавили физики, чтобы нейтрализовать мощь Гассиева"

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, который 3 декабря проведет бой против соотечественника Мурата Гассиева, охарактеризовал соперника как молодого и перспективного бойца. Лебедев, который на 14 лет старше Гассиева, сомневается, что возраст в этом поединке станет решающим фактором.

- Про Мурата могу сказать, что это молодой перспективный боец. Один из тех, кто подает большие надежды, - сказал Лебедев. - Рад, что могу сразиться с ним. Единственное чем отличается подготовка, это спаринг-партнеры, которые по манере и стилю похожи на Мурата. Во время подготовки добавили физики, видя мощь Гассиева. Думаю, возраст не будет решающим фактором в бою. Наши шансы 50 на 50. Ме 37 лет – это возраст по паспорту. Я чувствую себя на 27 лет. (Сергей ФИШ)