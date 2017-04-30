Денис Лебедев: "Большой плюс Джошуа – физическая сила"

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе прокомментировал результаты боя за титул чемпиона IBF и суперчемпиона WBA в супертяжелом весе, в котором британский боксер Энтони Джошуа победил украинца Владимира Кличко.

– Думал, что выиграет Володя до восьмого раунда, – сказал Лебедев. – Победе Джошуа нисколько не удивлен. Это супертяжелый вес, и все может закончиться в любой момент. Британец показал себя очень физически сильным, и это большой плюс. Даже от его сумбурных атак, Кличко неплохо прилетало. Володя хотел в своей манере на встречной волне джебом "затащить" бой, но не получилось.

Джошуа закончил техническим нокаутом в 11-м раунде схватку на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, собравшую аудиторию в 90 тысяч зрителей. Украинский боксер впервые потерпел два поражения кряду. В предыдущем поединке Кличко проиграл британо-ирландцу Тайсону Фьюри в 2015 году. (Евгений БЕЛОУСОВ)