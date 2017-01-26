Давид Аванесян подтвердил, что 18 февраля проведет защиту титула с Питерсоном в США

Обладатель титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусредней весовой категории Давид Аванесян проведет следующий бой 18 февраля в американском Цинциннати (штат Огайо). Его соперником станет экс-чемпион мира американец Ламонт Питерсон, об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

В послужном списке 28-летнего россиянина 22 победы (11 – нокаутом), одно поражение и одна ничья. На счету американца 34 выигранных боя (17 досрочно), три поражения и одна ничья.

В последнем бою Аванесян победил по очкам американца Шейна Мосли, защитив тогда еще титул временного чемпиона мира в своем весе. После того, как в прошлом году WBA присвоила американцу Киту Турману титул суперчемпиона, регулярный титул достался россиянину. (Елена СОБОЛЬ)