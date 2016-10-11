14:22 | БОКС — Профессиональный

Дата выборов президента Федерации бокса России станет известна 12 октября

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Заседание исполкома Федерации бокса России, на котором будет утверждена дата отчетно-выборной конференции, состоится 12 октября. Ранее сообщалось, что предварительная дата выборов - 14 октября.

За пост президента ФБР поборются Эдуард Хусаинов, Евгений Муров, Сергей Данилов и Алексей Котляр.

- Исполком соберется завтра, тогда и будут утверждены дата конференции и место ее проведения, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы ФБР. - Пока из кандидатов четверо выразили желание побороться за пост президента - Эдуард Хусаинов, Евгений Муров, Сергей Данилов и Алексей Котляр.

Напомним, действующим главой Федерации бокса России является Борис Иванюженков, который занимает этот пост с 2009 года.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161011/1110614020.html

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