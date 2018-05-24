Дата и место проведения боя между Гассиевым и Усиком пока не определены

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что дата и место проведения боя между Муратом Гассиевым и Александром Усиком пока не определены. Ранее планировалось провести финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 11 мая в Саудовской Аравии, но поединок был перенесен из-за травмы украинского боксера.

"Просьба не вводить в заблуждение болельщиков и всех любителей бокса относительно даты и места проведения финала Боксёрской Супер Серии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Ещё нет решения, мы ведём переговоры, как только все будет решено, мы вам сообщим об этом!", – написал Кремлев в Фэйсбуке.