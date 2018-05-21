Дата и место проведения боя Гассиев - Усик будут объявлены 23 мая

23 мая станет известно, где и когда пройдет бой Мурат Гассиев - Александр Усик, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России.

Ранее планировалось провести финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 11 мая в Саудовской Аравии, но поединок был перенесен из-за травмы украинского боксера. генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация подала заявку на проведения боя в России. Усик утверждал, что не собирается биться с Гассиевым в РФ.

В начале мая россиянин возобновил подготовку к бою в США под руководством тренера Абеля Санчеса.