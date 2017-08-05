Дата боя и соперник Ковалева определятся в конце августа

Соперник и дата следующего поединка бывшего чемпиона мира россиянина Сергея Ковалева будут определены в конце августа. Ранее стало известно о том, что команда Ковалева подала протест на результат поединка с американцем Андре Уордом.

Ковалев уступил Уорду в бою-реванше в Лас-Вегасе в ночь на 18 июня и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и WBO в весовой категории до 79,38 кг.

- Мы работаем над этим (проведением поединка Ковалева). Планируем, что соперник и дата будут известны в конце лета. Пока никаких договоренностей нет, - цитирует ТАСС промоутера Кэти Дуву.