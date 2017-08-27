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09:48 | БОКС — Профессиональный

Дана Уайт: "Макгрегор был чертовски хорош против лучшего боксера всех времен"

Президент UFC Дана Уайт считает, что чемпион организации Конор Макгрегор провел фантастический бой против непобежденного чемпиона мира Флойда Мейвезера. По его мнению, поединок по правилам бокса, состоявшийся в Лас-Вегасе, стал отличным шоу.

– Это не то, чего я ждал от боя, – сказал Уайт. – Я надеялся, что Конор будет преследовать его по рингу, будет наносить много ударов. Он выглядел фантастически. Я бы не мог гордиться им больше. Конор очень разочарован. Он считает, что бой завершился слишком рано. Но Макгрегор – не профессиональный боксер. Он противостоял лучшему боксеру всех времен и выглядел чертовски хорошо. Конор нанес ему много серьезных ударов. Это было отличное шоу.

Возвращение в UFC? Мы не говорили об этом. Посмотрим, что будет дальше.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
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