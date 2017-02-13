Cуд в США постановил, что Поветкин принимал мельдоний после его запрета

Суд присяжных в США постановил, что российский боксер Александр Поветкин принимал мельдоний после его запрета. Об этом сообщил руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы россиянина.

- Первую инстанцию с присяжными мы проиграли, - цитирует ТАСС Рябинского. - Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? Они посчитали, что Поветкин почему-то принимал его в запрещенный период.

Напомним, что бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером должен был пройти в Москве 21 мая 2016 года, но был отменен, так как в апреле в организме Поветкина обнаружили следы запрещенного с 1 января 2016 года мельдония.

Уайлдер и промоутерская компания DiBella Entertainment Inc публично обвинили россиянина в употреблении допинга и нарушении условий контракта. 13 июня 2016 года они подали в суд в Нью-Йорке иск против Поветкина на 5 миллионов долларов. Поветкин и промоутерская компания "Мир бокса" 23 июня подали ответный иск против американской стороны.