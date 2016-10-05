Чудинов ждет возращения титула WBA и планирует его защиту

Президент промоутерской компании "Патриот" Кирилл Щекутьев подчеркнул, что 12 октября будет доказан или опровергнут факт употребления сильно действующего запрещенного вещества станазалола чемпионом мира по версии WBA Феликсом Штурмом в бою против россиянина Федора Чудинова.

Прокуратура Кельна объявит результаты пробы "Б", после чего Штурму грозит уголовное преследование, а Чудинов может быть восстановлен в статусе суперчемпиона WBA.

- В случае положительно результата после анализа пробы "Б", Штурм рискует оказаться за решеткой сроком до трех лет, - сказал Щекутьев. - Немецкое законодательство предусматривает уголовное преследование за допинг. Что касается Федора Чудинова, то он в этом случае должен быть восстановлен в статусе Суперчемпиона мира WBA. Мы планировали провести его поединок в ближайшее время, но как только узнали о предстоящем вскрытии пробы "Б", перенесли бой. Рассчитываем, что в скором времени мы сможем организовать Федору другой поединок - защиту титула.

Напомним, 20 февраля 2016 года в городе Оберхаузен, Германия состоялся бой за титул Суперчемпиона мира по боксу по версии WBA во втором среднем весе между Чудиновым и Штурмом. Спорным решением судей победу в поединке одержал немец, однако, в апреле этого года его пробы дали положительный результат. (Борис КРИВИН)