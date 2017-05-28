Россиянин Федор Чудинов в конце августа – начале сентября проведет восстановительный бой, сообщил промоутер боксера Умар Кремлев. Чудинов в ночь на воскресенье по московскому времени в Шеффилде техническим нокаутом в шестом раунде проиграл британцу Джорджу Гроувзу в бою за титул чемпиона WBA (Super) во втором среднем весе. Ранее Кремлев сообщил, что в контракте на этот бой есть пункт о реванше.

"В конце августа – начале сентября проведем восстановительный бой для Федора", – приводит "Р-Спорт" слова Кремлева.