09:48 | БОКС — Профессиональный

Чудинов проведет промежуточный бой 18 марта в Ярославле

0
0
0
0

Россиянин Федор Чудинов, скорее всего, проведет промежуточный бой 18 марта в Ярославле, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на его промоутера Умара Кремлева. В феврале 2016 года Чудинов проиграл немцу Феликсу Штурму титул чемпиона WBA во втором среднем весе, который отобрал у него в мае 2015-го. Впоследствии Штурм был уличен в употреблении станозолола и отказался от титула. На вакантный пояс претендуют Чудинов и британец Джордж Гроувз, которые не могут договориться о поединке с декабря 2016 года.

- Скорее всего, мы сделаем Федору промежуточный бой 18 марта в Ярославле, - сказал Кремлев. - Соперников смотрим, делаем предложения, а в конце мая уже планируем бой с Гроувзом. Тут будут торги, потому что не получается договориться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170218/1116496987.html

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ