Чудинов проведет промежуточный бой 18 марта в Ярославле

Россиянин Федор Чудинов, скорее всего, проведет промежуточный бой 18 марта в Ярославле, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на его промоутера Умара Кремлева. В феврале 2016 года Чудинов проиграл немцу Феликсу Штурму титул чемпиона WBA во втором среднем весе, который отобрал у него в мае 2015-го. Впоследствии Штурм был уличен в употреблении станозолола и отказался от титула. На вакантный пояс претендуют Чудинов и британец Джордж Гроувз, которые не могут договориться о поединке с декабря 2016 года.

- Скорее всего, мы сделаем Федору промежуточный бой 18 марта в Ярославле, - сказал Кремлев. - Соперников смотрим, делаем предложения, а в конце мая уже планируем бой с Гроувзом. Тут будут торги, потому что не получается договориться.