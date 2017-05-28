Чудинов проиграл Гроувзу

Российский боксер Федор Чудинов проиграл Джорджу Гроувзу в матче за вакантный титул "суперчемпиона" мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг. Британец одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде. Таким образом, Чудинов не сумел вернуть себе пояс.

Напомним, представитель России завоевал его в 2015 году, победив Феликса Штурма. В матче-реванше Чудинов уступил немцу, который в последствии отказался от титула из-за обвинений в употреблении допинга.

Для Гроувза эта победа стала 24-й в карьере (19 – нокаутом) при трех поражениях. Чудинов проиграл второй раз при 14 победах (10 – нокаутом).