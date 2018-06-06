Чилемба стал следующим соперником Бивола

Следующим соперником россиянина Дмитрия Бивола стал малавиец Айзек Чилемба. Об этом в Инстаграме написал сам спортсмен.

4 августа мне предстоит очень важный поединок против Айзека Чилембы. Соперник опытный, нестандартный, умеющий навязать свой стиль и темп боя, выносливый. Разумеется, к таким соперникам готовиться нужно соответствующе – отдавая всего себя на тренировках, - отметил боксер. - В предстоящем бою также будет очень важна тактика – против таких бойцов нельзя боксировать, не имея несколько тактических рисунков в запасе. Времени достаточно, тренировочный процесс уже идет полным ходом, спасибо моей команде и телеканалу HBO за возможность проявить себя против такого соперника, 4 августа я сделаю все, чтобы зрители не заскучали.

4 марта Дмитрий Бивол защитил чемпионский титул в полутяжелом весе по версии WBA, одержав победу над кубинцем Салливаном Баррерой. Бой завершился техническим нокаутом в 12-м раунде.