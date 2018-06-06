Чилемба стал следующим соперником Бивола

Следующим соперником россиянина Дмитрия Бивола стал малавиец Айзек Чилемба. Об этом в Инстаграме написал сам спортсмен.
4 августа мне предстоит очень важный поединок против Айзека Чилембы. Соперник опытный, нестандартный, умеющий навязать свой стиль и темп боя, выносливый. Разумеется, к таким соперникам готовиться нужно соответствующе – отдавая всего себя на тренировках, - отметил боксер. - В предстоящем бою также будет очень важна тактика – против таких бойцов нельзя боксировать, не имея несколько тактических рисунков в запасе. Времени достаточно, тренировочный процесс уже идет полным ходом, спасибо моей команде и телеканалу HBO за возможность проявить себя против такого соперника, 4 августа я сделаю все, чтобы зрители не заскучали.
4 марта Дмитрий Бивол защитил чемпионский титул в полутяжелом весе по версии WBA, одержав победу над кубинцем Салливаном Баррерой. Бой завершился техническим нокаутом в 12-м раунде.
+eng 4 августа мне предстоит очень важный поединок против Айзека Чилембы. Соперник опытный, нестандартный, умеющий навязать свой стиль и темп боя, выносливый. Разумеется, к таким соперникам готовиться нужно соответствующе – отдавая всего себя на тренировках. В предстоящем бою также будет очень важна тактика – против таких бойцов нельзя боксировать, не имея несколько тактических рисунков в запасе. Времени достаточно, тренировочный процесс уже идет полным ходом, спасибо моей команде и телеканалу HBO за возможность проявить себя против такого соперника, 4 августа я сделаю все, чтобы зрители не заскучали ) On August 4th I will have a very important fight against Isaac Chilemba. He’s an experience fighter with good stamina, awkward. Often he is able to dictates the pace of the fight. Of course, you have to prepare for this kind of opponent certain way. You have to give everything. In addition, you need to be prepared tactically. You just can’t go against these type of fighters having only one game plan. I have enough time to be prepared. The training process is going full throttle. Thanks to my team and HBO for this opportunity to show my abilities against world class opposition. On August 4th I will do everything I can to give an exciting fight #hboboxing #vsenabox #boxing #бокс