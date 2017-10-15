Чарло нокаутировал Лубина и защитил титул чемпиона WBC в первом среднем весе

Американский боксер Джермелл Чарло защитил титул по версии WBC во втором полусреднем весе, нокаутировав Эриксона Лубина. Поединок проходил в Бруклине и завершился нокаутом в первом раунде.

В другом чемпионском бою вечера в первой средней весовой категории Джарретт Херд победил Остина Траута, который отказался продолжать бой после 10-го раунда.

В поединке за звание чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Эрисланди Лара победил Террелла Гаушу единогласным решением судей.