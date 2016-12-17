Бывший тренер Поветкина не верит, что боксер мог принимать допинг

Бывший тренер российского боксера Александра Поветкина Александр Зимин выразил уверенность, что спортсмен не мог принимать запрещенные препараты. Сегодня утром стало известно, что в пробе Поветкина обнаружен запрещенный препарат остарин. В связи с этим бой за титул временного чемпиона WBC против Бермейна Стиверна, намеченный на 17 декабря в Екатеринбурге, был сперва лишен статуса титульного, а затем отменен.

В этом году уже был сорван один бой Поветкина. 21 мая он должен был встретиться с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, но в его пробе был обнаружен мельдоний. Боксер был временно дисквалифицирован, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот еще не был внесен в список запрещенных.

- Я с ним работал и получал удовольствие, думаю, он справится со всем этим, - цитирует "Р-Спорт" Зимина. - Честно говоря, я сомневаюсь, насколько все это точно. Он не настолько безрассудный, чтобы употреблять какие-то препараты, зная, на каком уровне допинг-контроль и какое отношение к нашим российским боксерам и спортсменам. Я знаю, что у Саши очень хорошая медицинская команда, на высоком уровне работают. После недавних случаев это было бы просто безграмотно повторять такое. Я думаю, что он не мог так сделать.

Думаю, Саша подготовлен к таким ударам психологически. Я думаю, он справится, это тяжело и неприятно, но он восстановится, найдет в себе силы. Реальный ответ, наверное, он сам даст через нескольких дней. Мне кажется, он сам в шоке пребывает. Честно говоря, это удар. Это нападки на нашу страну. Мне кажется, это какое-то влияние людей, которые хотят навредить нашим ведущим спортсменам. Сейчас Саша набрал хорошую форму, он стал серьезно относиться ко всем видам работы, готовился полноценно.