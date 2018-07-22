Бывший тренер Поветкина: "Гассиев в концовке боя с Усиком "махал", но все мимо"

Александр Зимин, бывший тренер российского боксера Александра Поветкина, отметил, что Мурат Гассиев слабо боксировал в бою с Александром Усиком. Украинец победил единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

- Усик работал на ногах очень чувствительно, не давал себя бить акцентировано, он разрывал дистанцию удачно, в контратаке работал, очки набирал, - приводит "Р-Спорт" слова Зимина. - У Гассиева не было повторов, не было наслоения атак. Ведь надо как: первая атака не достала, но надо подойти ногами и достать. В концовке он махал, но все мимо.