Бывший чемпион WBC: "После ухода Уорда полутяжелый вес в боксе стал чисто российским"

Бывший чемпион по версии WBC Жан Паскаль выразил мнение, что полутяжелый вес в профессиональном боксе стал чисто российским после того, как американец Андре Уорд решил завершить карьеру.

В настоящее время тремя из четырех поясов самых престижных боксерских организаций владеют россияне: Сергей Ковалев (WBO), Дмитрий Бивол (WBA) и Артур Бетербиев (IBF).

– После того, как Андре Уорд завершил карьеру, в моем весе остались одни русские: Дмитрий Бивол, Сергей Ковалев, Артур Бетербиев, – приводит "Р-Спорт" слова Паскаля. – Ну да, есть еще Адонис Стивенсон (чемпион WBC. – Прим. "СЭ"). Думаю, что в ближайшее время в этом весе будет жарко, жду не дождусь ближайших поединков, которые определят сильнейшего.

Сложно сказать, полностью ли Ковалев восстановился после двух подряд поражений (от Уорд. – Прим. "СЭ"), но надеюсь, что это так. Желаю ему всего наилучшего.