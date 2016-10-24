Бывший чемпион мира WBA подвергся нападению женщин с мечами

Бывший чемпион мира по версии WBA Денкаосан Каовичит из Таиланда подвергся нападению в своем доме. Как сообщает Fight Nation, на 40-летнего спортсмена, который работает тренером, напали две соседки. Когда он вернулся с работы, они начали с ним ссориться и набросились на него с мечами. Каовичит не хотел драться, поэтому попытался убежать, но споткнулся и получил несколько ударов.

В больнице врачи диагностировали у боксера травмы головы и рук. Причем один из пальцев левой руки был почти полностью отрезан, и врачам пришлось его пришить.