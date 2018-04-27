Бывший чемпион мира признался, что страдает от наркозависимости

Бывший чемпион мира по версии WBC Карлос Куадрас признался, что страдает от наркозависимости. Тем не менее, 29-летний мексиканец верит, что сможет справиться с проблемой.

- Я убежден, что выиграю эту битву, - цитирует Boxingtalk Уадраса. - У меня есть жена и сын, которые поддерживают меня. Мне нужно найти силы с помощью Бога, найти лекарство от этого ужасного кошмара, поскольку я жил в аду, но я чемпион и намерен победить. Я никогда не проваливал тесты на допинг, так как уважаю спорт. Но моя жизнь между боями, безусловно, повлияла на мою спортивную карьере, которую я люблю. Благодарен тем, кто поддерживал меня в трудные времена. Я смущен и прошу прощения у общественности и спорта.