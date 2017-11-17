Бывший чемпион мира по боксу готов выйти на бой с Рио Фердинандом

Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF, WBO, WBA Рикки Хаттон готов провести поединок по правилам бокса с экс-защитником "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинандом. В сентябре 38-летний Фердинанд объявил о желании дебютировать на боксерском ринге.

– Рио – отличный парень и поклонник бокса, – цитирует BoxingScene Хаттона. – Он бы не пошел в бокс, если бы не относился к этому всерьез. Я готов возобновить карьеру, чтобы подраться с ним.

Примечательно, что боксер является болельщиком принципиального соперника "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити". Свой последний поединок Хаттон провел в 2012 году, проиграв нокаутом украинцу Вячеславу Сенченко.