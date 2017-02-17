Бюджет Федерации бокса России составляет 50 миллионов рублей

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что бюджет организации составляет примерно 50 миллионов рублей. В пятницу в Москве состоялся исполком, на котором были утверждены главные тренеры сборной России.

- Мы занимаемся поиском генерального спонсора, поэтому тему утверждения бюджета мы перенесли. Планируем следующий исполком провести где-то через месяц, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева. - Что касается бюджета, по нашему плану он составляет примерно 50 миллионов. Но еще будут предложения, что-то будем сокращать, что-то увеличивать. В общем, будут обсуждения.