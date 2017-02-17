15:51 | БОКС — Профессиональный

Бюджет Федерации бокса России составляет 50 миллионов рублей

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Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что бюджет организации составляет примерно 50 миллионов рублей. В пятницу в Москве состоялся исполком, на котором были утверждены главные тренеры сборной России.

- Мы занимаемся поиском генерального спонсора, поэтому тему утверждения бюджета мы перенесли. Планируем следующий исполком провести где-то через месяц, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева. - Что касается бюджета, по нашему плану он составляет примерно 50 миллионов. Но еще будут предложения, что-то будем сокращать, что-то увеличивать. В общем, будут обсуждения.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170217/1116465037.html

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