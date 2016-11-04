15:26 | БОКС — Профессиональный

Бутаев проведет свой четвертый бой 19 ноября в США

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Эдуард Кравцов, тренер российского боксера Раджаба Бутаева, сообщил, что спортсмен выйдет на ринг 19 ноября этого года. В феврале 2017 года россиянин планирует провести титульный бой за звание регионального чемпиона по версии WBC.

- Свой четвертый бой на профессиональном ринге Раджаб проведет 19 ноября в США, - приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. - Сейчас в качестве его соперника рассматриваются кандидатуры двух американских боксеров. А в феврале 2017 года планируется, что Бутаев будет боксировать в США за титул регионального чемпиона WBC. И этот поединок, по всей видимости, будет показан на популярном телеканале Showtime".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161104/1111773487.html

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