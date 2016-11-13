17:12 | БОКС — Профессиональный

Бутаев проведет бой за Интерконтинентальный титул WBC

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Чемпион России среди любителей Раджаб Бутаев проведет бой с представителем венгрии Габором Горбицем за титул Интерконтинентального чемпиона WBC в весовой категории до 66,68 кг. Поединок запланирован на 19 ноября в США.

"WBC санкционировал бой Раджаба Бутаева с Габором Горбицем за Интерконтинентальный титул. Победа позволит Раджабу войти в топ-15", – цитирует ТАСС тренера Бутаева Эдуарда Кравцова.

На профессиональном ринге Бутаев провел три боя и трижды одержал досрочные победы. В активе Горбица 22 победы при трех поражениях.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3779872

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