Бутаев проведет бой за Интерконтинентальный титул WBC

Чемпион России среди любителей Раджаб Бутаев проведет бой с представителем венгрии Габором Горбицем за титул Интерконтинентального чемпиона WBC в весовой категории до 66,68 кг. Поединок запланирован на 19 ноября в США.

"WBC санкционировал бой Раджаба Бутаева с Габором Горбицем за Интерконтинентальный титул. Победа позволит Раджабу войти в топ-15", – цитирует ТАСС тренера Бутаева Эдуарда Кравцова.

На профессиональном ринге Бутаев провел три боя и трижды одержал досрочные победы. В активе Горбица 22 победы при трех поражениях.