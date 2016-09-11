07:59 | БОКС — Профессиональный

Бруку потребуется операция после боя с Головкиным

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Британец Келл Брук признался, что ему потребуется операция после боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе Геннадием Головкиным. После поражения от казахстанца Брук уже сообщал о травме глазницы, которая, по его словам, сказалась на исходе поединка.

"Спасибо всем за ваши сообщения. Я в больнице, на следующей неделе мне потребуется операция. Но со мной все будет в порядке, и я вернусь. Извините, что мне не удалось победить", – написал в своем твиттере Брук.

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