Британский депутат потребовал изменить правила бокса после смерти Тауэлла

Британский депутат Пол Флинн потребовал изменить правила бокса после смерти Майка Тауэлла. Шотландский боксер Майк Тауэлл скончался в больнице, куда был доставлен после боя с Дэйлом Эвансом. 25-летний спортсмен был нокаутирован в пятом раунде поединка, который транслировался на местном телевидении. Врачи боролись за жизнь Тауэлла несколько часов.

- Мы должны осознать, что голова является очень хрупкой частью тела, – приводит лова Флинна Guardian. Для это надо изменить правила во многих видах спорта. Сейчас единственная цель бокса – довести соперника до бессознательного состояния. Голову надо защищать от ударов и травм.