22:34 | БОКС — Профессиональный

Британский депутат потребовал изменить правила бокса после смерти Тауэлла

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Британский депутат Пол Флинн потребовал изменить правила бокса после смерти Майка Тауэлла. Шотландский боксер Майк Тауэлл скончался в больнице, куда был доставлен после боя с Дэйлом Эвансом. 25-летний спортсмен был нокаутирован в пятом раунде поединка, который транслировался на местном телевидении. Врачи боролись за жизнь Тауэлла несколько часов.

- Мы должны осознать, что голова является очень хрупкой частью тела, – приводит лова Флинна Guardian. Для это надо изменить правила во многих видах спорта. Сейчас единственная цель бокса – довести соперника до бессознательного состояния. Голову надо защищать от ударов и травм.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ВолжанинC

Бокс - дело добровольное. Конечно смерть этого боксера - трагедия, но человек должен отдавать себе отчет, куда он пришел.

23:39

kozban400

Ещё Эйвери Брендедж яростно боролся за исключение бокса как вида спорта из Олимпийской программы. Ведь фактически человека убили, а его соперник получил победу за явным преимуществом. Дикость! Надо немедленно вернутся к шлемам и чётко расписать судейство. Ужасная трагедия!

23:36

Радостный Джо

Давно пора запретить бокс как вид спорта. Одни калеки оттуда выходят. Примеров - тысячи. Потом они, получая группу инвалидности, получают еще пенсии от государства, являясь по сути - овощами.

23:02

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Материалы других СМИ