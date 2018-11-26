Британский боксер продает чемпионский пояс, чтобы купить подарок сыну

Боксер из Великобритании Ронни Кларк выставил на продажу на Ebay свой чемпионский пояс. Он ранее завоевал пояс чемпиона Европы по версии IBF во втором полулегком весе.

Стартовая цена лота составляет 1050 фунтов. 33-летний шотландец заявил, что продает пояс, так как у него нет денег на то, чтобы купить сыну подарок на Рождество. Связано это с тем, что из-за травмы соперника был отменен его следующий поединок.

Кларк указал, что готов поставить автограф на поясе, а также в случае необходимости доставить пояс покупателю лично.