Британский боксер назвал Поветкина трусом

Британский боксер Диллиан Уайт заявил, что россиянин Александр Поветкин испугался выйти на бой с ним. Уайт владеет поясом WBC Silver, а Поветкин 22 сентября встретится с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

- Поветкин - отличный боксер, но он струсил, - приводит BoxingScene слова Уайта. - Я предложил ему бой, и он даже согласился, но через несколько недель его команда вышла из переговоров. Я хотел выйти на бой с ним ради наших фанатов и Прайса, который почти нокаутировал его.