Бриедис проведет бой за право встретиться с Дроздом в феврале

Обладатель "серебряного" титула WBC в весе до 90,7 кг Майрис Бриедис проведет поединок за титул чемпиона мира с британцем Тони Белью в феврале 2017 года. На данный момент россиянин Григорий Дрозд является "чемпионом в отпуске". В случае возвращения на ринг он сможет встретиться с победителем боя.

У нас есть резолюция от Всемирного боксерского совета о том, что нам необходимо начать переговоры с промоутером Тони Белью Эдди Хирном. Мы в ближайшее время их начнем, бой должен пройти примерно в феврале, - цитирует ТАСС менеджера Бриедиса Альберта Сиесту.