Бремер стал последним полуфиналистом суперсерии во втором среднем весе

Немецкий боксер Юрген Бремер в 12-раундовом поединке во втором среднем весе победил американца Роба Бранта решением судей. Поединок состоялся в немецком Шверине и прошел в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Каждый из рефери отдал победу Бремеру - 119:109, 118:110, 116:112.

Для Бремера эта победа стала 49-й в карьере при трех поражениях. Брант потерпел первую неудачу на профессиональном ринге в 23-х боях.

Бремер стал последним полуфиналистом суперсерии в этой весовой категории. В полуфинале он встретится с британцем Каллумом Смитом. В другом поединке сойдутся Джордж Гроувз и Крис Юбенк-младщий.