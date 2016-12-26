10:51 | БОКС — Профессиональный

Бой за звание чемпиона WBA Устинов проведет 25 февраля

0
0
0

Промоутер российского боксера Александра Устинова Владимир Хрюнов сообщил, что поединок за звание регулярного чемпиона WBA россиянин проведет 25 февраля. Соперник, как и место проведения, определятся позднее. Среди претендентов американец Шеннон Бриггс и пуэрториканец Фрес Окендо.

- Сейчас ситуация немного замерла из-за рождественских праздников, – цитирует "Р-Спорт" Хрюнова. – Александр должен провести бой за титул регулярного чемпиона WBA, соперником станет или Бриггс, или Окендо. Решение примет WBA, третьего варианта быть не может. Я недавно был в Лондоне, и наш английский сопромоутер Фрэнк Уоррен подтвердил рабочую дату боя, 25 февраля, и бюджет вечера бокса. Осталось разобраться с тем, кто будет противником Александра.

Город, в котором пройдет бой, пока не определен. Могу сказать, что тендера на организацию боя не будет – обоим боксерам было сделано соответствующее предложение, и они его приняли. Проблема заключается в том, что Устинов – единственный из трех, кто реально собирается драться. Александр уже приступил к подготовке к бою, который пройдет 25 февраля, – отметил специалист. – Спарринг-партнеры должны подъехать на следующем тренировочном этапе, в конце января".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161226/1114270655.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ