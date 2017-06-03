Бой-реванш между Ковалевым и Уордом будет показан в России

Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува заверила, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уордом и Ковалевым будет транслироваться на российском телевидении в прямом эфире, сообщает ТАСС. Поединок пройдет 17 июня в Лас-Вегасе.

Напомним, что в ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.