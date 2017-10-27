Бой Поветкина 15 декабря не будет отборочным за звание претендента на титул WBO

Бой Александра Поветкина, намеченный на 15 декабря, не будет носить статус отборочного за звание обязательного претендента на бой с чемпионом WBO Джозефом Паркером, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на главу организации Франциско Валькарселя. В октябре стало известно, что Поветкин проведет бой в Екатеринбурге. На кону будет его пояс чемпиона WBO International.

Позже исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions, организатор шоу 15 декабря Алексей Титов сообщил, что ведутся переговоры с немецким боксером Кристианом Хаммером, и этот бой может иметь статус отборочного за звание обязательного претендента с чемпионом WBO.