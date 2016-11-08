Бой Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил, что бой за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба WBC. Ранее сообщалось, что поединок может пройти в Екатеринбурге, однако официальной информации о месте проведения поединка нет.

Напомним, изначально соперником россиянина должен был быть американец Деонтей Уайлдер, однако тот получил травму. На счету 37-летнего Поветкина 31 бой на профессиональном ринге, 30 побед и одно поражение. На счету Стиверна 25 побед, два поражения и одна ничья.