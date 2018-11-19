Бой Пакиао - Бронер пройдет 19 января в Лас-Вегасе

Филиппинский боксер Мэнни Пакиао 19 января проведет бой с американцем Эдриеном Бронером, информирует телеканал Showtime. Поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг, которым владеет Пакияо, в Лас-Вегасе.

39-летний Пакияо за свою профессиональную карьеру одержал 60 побед (39 - нокаутом), потерпел семь поражений (три - нокаутом), еще два поединка завершились ничейным результатом. Свой последний бой он провел в июле, победив техническим нокаутом аргентинца Лукаса Маттиссе.

29-летний Бронер одержал 33 победы (24 - нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. Предыдущий бой завершился вничью - его соперником был Джесси Варгас.