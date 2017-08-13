Бой Ломаченко против Ригондо запланирован на 9 декабря

Бой чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко против обладателя титула WBA Super во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо должен состояться 9 декабря, сообщает Boxingtalk. По информации издания, поединок состоится в Нью-Йорке на арене в "Мэдисон Сквер Гарден".

Отмечается, что промоутерская компания Top Rank забронировала спортивный комплекс на эту дату. В том случае, если Ригондо не сможет принять участие в бое, поединок с участием Ломаченко все равно состоится. Его соперником станет Орландо Салидо.