Бой Ковалева и Михалкина состоится 3 марта в Нью-Йорке, Бивол проведет поединок с Баррерой

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет защиту титула в бою с россиянином Игорем Михалкиным. Поединок состится 3 марта в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквер Гарден", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на организаторов.

Напомним, Ковалев завоевал титул в ноябре, нокаутировав украинца Вячеслав Шабранского. Михалкин в декабре завоевал пояс IBO в бою с Дуду Нгумбу.

Кроме того, в этот же вечер Дмитрий Бивол проведет защиту титула WBA в полутяжелом весе против кубинца Салливана Барреры.