Бой Головкина с Альваресом состоится 15 сентября

Менеджер мексиканца Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя сообщил, что реванш с казахом Геннадием Головкиным состоится 15 сентября. Место проведения пока не объявлено.
"Я рад вам сообщить, что мы проведем бой 15 сентября!" - говорится в сообщении.
Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом в сентябре прошлого года завершился ничьей.
I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2– Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 13 июня 2018 г.
Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe
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