Бой Головкина с Альваресом состоится 15 сентября

Менеджер мексиканца Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя сообщил, что реванш с казахом Геннадием Головкиным​ состоится 15 сентября. Место проведения пока не объявлено.

"Я рад вам сообщить, что мы проведем бой 15 сентября!" - говорится в сообщении.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом в сентябре прошлого года завершился ничьей.