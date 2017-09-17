Бой Головкин - Альварес завершился вничью

Казахстанский боксер Геннадий Головкин защитил свои титулы по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой состоялся в Лас-Вегасе и продлился 12 раундов. Судьи не смогли определить сильнейшего в этом поединке.
Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.
Отметим, Головкин в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года. Для казахстанского боксера это первая ничья в профессиональной карьере после 37 побед. На счету Альвареса 49 побед, 1 ничья и 1 поражение.
Прямая трансляция боя Головкин – Альварес
It's over. The best fight in boxing delivered. #CaneloGGG pic.twitter.com/VPgvE8Gujz– HBOboxing (@HBOboxing) 17 сентября 2017 г.
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Головкин - без страха и упрека. Но довольно однообразный прессинг демонстрировал. Канело понравился больше. Интересно спуртовал в нескольких раундах, набирая очки. В дальнейшем работал от обороны. 10-й и 12-й раунды я бы отдал Альваресу, 11-й - Головкину. В остальных раундах примерный паритет с переменным успехом, может с небольшим перевесом Головкина за счет инициативы.
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