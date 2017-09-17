Бой Головкин - Альварес завершился вничью

Казахстанский боксер Геннадий Головкин защитил свои титулы по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой состоялся в Лас-Вегасе и продлился 12 раундов. Судьи не смогли определить сильнейшего в этом поединке.

Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.

Отметим, Головкин в 19-й раз защитил титул WBA, которым владеет с 2010 года. Для казахстанского боксера это первая ничья в профессиональной карьере после 37 побед. На счету Альвареса 49 побед, 1 ничья и 1 поражение.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес