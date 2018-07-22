Бой года Александр Усик - Мурат Гассиев: обзор финала Всемирной боксерской суперсерии

В субботу, 22 июля, в Москве в спорткомплексе "Олимпийский" прошел финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

В главное бою вечера в тяжелом весе обладатель поясов WBC и WBO, украинский боксер Александр Усик победил чемпиона WBA и IBF, россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом и первым в истории обладателем приза имени Мохамеда Али.

Обзор боя от Андрея БАЗДРЕВА – здесь. Репортаж об атмосфере поединка – здесь. Пресс-конференция Усика и Гассиева после боя – здесь.

Реакция украинских политиков во главе с президентом Петром Порошенко и комментарий о скандальной ситуации – здесь.

Гассиев vs Усик: онлайн-трансляция