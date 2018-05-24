Бой Гассиев - Усик может пройти в Риге, Великобритании или Австралии

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что организация предложила руководству Всемирной суперсерии бокса (WBSS) провести бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в Москве. Глава заявил, что международная организация примет решение 28-29 мая.

Изначально бой Гассиев – Усик был намечен на 11 мая и должен был состояться в Саудовской Аравии, в Джидде, но был перенесен из-за травмы украинского боксера.

– Мы сделали предложение WBSS о проведении боя в Москве, – цитирует ТАСС Кремлева. – Теперь руководство суперсерии проведет совещание внутри компании и примет решение. Помимо Москвы есть варианты – Рига, Великобритания, Австралия. Решение должно быть принято на следующей неделе: в понедельник или вторник.

Гассиев является чемпионом мира по версиям IBF и WBA. В его активе 26 побед, из них 19 – нокаутом, и ни одного поражения. На счету чемпиона WBO и WBC Усика 14 побед, 11 – нокаутом, и также ни одного поражения.

Переговоры по бою Гассиев – Усик не достигли успеха, пресс-конференция отменена //

Умар Кремлев: "Переговоры по бою Гассиев – Усик продолжатся на следующей неделе"