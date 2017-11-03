Бой Гассиев - Дортикос предварительно пройдет 20 января в Майами

Бой в рамках 1/2 финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом предварительно пройдет 20 января в Майами.

Гассиев 22 октября защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив Кшиштофа Влодарчика нокаутом в поединке 1/4 финала WBSS.

- Следующий бой с кубинцем Юниером Дортикосом пройдет в новом году в Майами, предварительное число боя - 20 января, - цитирует ТАСС Гассиева. - Скорее всего, бой будет проходить в тоже время, что и предыдущий, однако дата проведения может поменяться. Дортикос очень сильный соперник, но я готов к бою и нацелен на победу.

Находясь за океаном, в Америке, я чувствовал любовь каждой бабушки, каждого дедушки, даже ребенка, которые были готовы даже ночью, ранним утром встать и посмотреть мой бой. Это меня очень сильно мотивировало и, я надеюсь, что традиция радовать своими победами продолжится.