Бой Джошуа - Кличко установил рекорд по количеству проданных билетов

Предстоящий поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа за титулы WBA, IBF и IBO, который состоится 29 апреля на "Уэмбли", побил рекорд Великобритании по количеству проданных билетов, утверждает ESPN. Вчера в продажу поступила вторая партия билетов на бой, которая была раскуплена в течение часа.

Общее число проданных билетов превысило 80 тысяч. Предыдущее достижение установлено в 2014 году. На бой между Карлом Фрочем и Джорджем Гроувсом было реализовано около 80 тысяч билетов.