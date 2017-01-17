11:51 | БОКС — Профессиональный

Бой Джошуа - Кличко установил рекорд по количеству проданных билетов

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Предстоящий поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа за титулы WBA, IBF и IBO, который состоится 29 апреля на "Уэмбли", побил рекорд Великобритании по количеству проданных билетов, утверждает ESPN. Вчера в продажу поступила вторая партия билетов на бой, которая была раскуплена в течение часа.

Общее число проданных билетов превысило 80 тысяч. Предыдущее достижение установлено в 2014 году. На бой между Карлом Фрочем и Джорджем Гроувсом было реализовано около 80 тысяч билетов.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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armi

Превышен рекорд по проданным билетам??? Так этот феномен просто объясняется: слишком много людей хотят своими глазами увидеть поверженного украинца!!! Его век на ринге закончен!!!!!

12:26

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