23:01 8 октября | БОКС — Профессиональный

Бой Джошуа — Кличко состоится 10 декабря?

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Бой между чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко может состояться 10 декабря на "Манчестер Арене", информирует World Boxing News. Именно к такому варианту склоняется промоутер британца Эдди Херн. Также в качестве места проведения поединка рассматривался стадион в Уэльсе.

В своем последнем бою Кличко 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе (Германия) проиграл британцу Тайсону Фьюри и потерял титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF.

Изначально бой-реванш Фьюри – Кличко должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. Позже допинг-проба Фьюри дала положительный результат на кокаин, а бой вновь был отложен. По словам Фьюри, это произошло из-за проблем со здоровьем. В настоящее время ведется расследование, Фьюри может лишиться всех своих титулов. После второй отмены боя команды Джошуа и Кличко активно заговорили о возможном бое.

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