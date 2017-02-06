11:17 6 февраля | БОКС — Профессиональный

Бой Чудинов - Гроувз пройдет не ранее апреля

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Представители россиянина Федора Чудинова и сторона британского боксера Джорджа Гроувза не смогли договориться о проведении боя. Об эт ом сообщил промоутер Чудинова Умар Кремлев. Поэтому, по его словам, будут торги, а сам поединок состоится не ранее апреля.

- По бою Чудинова и Гроувза все-таки будут торги где-то в 20-х числах (февраля), мы так и не договорились, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева. - Мне не нравятся их условия. Например, они (британцы) хотят, чтобы судьями были одни англичане, а мы не хотим повторения ситуации с (Феликсом) Штурмом. Думаю, на этой неделе будет назначена дата торгов. Соответственно, в феврале этого боя не будет, как и в марте. Я противник проведения боев в пост. Так что поединок будет где-то в апреле, после Пасхи.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170206/1115934375.html

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