Более 3 тысяч болельщиков встретили Гассиева в аэропорту Беслана

Российский боксер Мурат Гассиев, в ночь на 4 февраля вышедший в финал Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS), вернулся в Беслан. В аэропорту спортсмена встретили более 3 тысяч болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Отмечается, что поклонники Гассиева ждали возвращения боксера из Сочи после победы над кубинцем Юниером Дортикосом несколько часов. В честь 24-летнего спортсмена запускали фейерверки, а также устроили мини-концерт.

Напомним, в финале WBSS Гассиев встретится с украинцем Александром Усиком. Бой состоится 11 мая в Саудовской Аравии.

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