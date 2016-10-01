03:13 | БОКС — Профессиональный

Боксер Майк Тауэлл скончался в больнице после нокаута

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Шотландский боксер Майк Тауэлл скончался в больнице, куда был доставлен после боя с Дэйлом Эвансом, сообщает The Sun.

25-летний спортсмен был нокаутирован в пятом раунде поединка, который транслировался на местном телевидении. Врачи боролись за жизнь Тауэлла несколько часов.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Перепелкин84

nefanat Умный и не полезет на ринг с профессионалом, у которого все мозги отбиты давным давно.

11:40

nefanat

прорабу - ну раз ты такой умный, продержись пару раундов против профессионала.

09:37

King’s Bounty 1

Наносят друг другу сотрясения мозга, а врачи их потом спасают...

09:20

Прораб.

Царствие небесное! Тупейший вид спорта

08:56

pustot+

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