Боксер Майк Тауэлл скончался в больнице после нокаута

Шотландский боксер Майк Тауэлл скончался в больнице, куда был доставлен после боя с Дэйлом Эвансом, сообщает The Sun.
25-летний спортсмен был нокаутирован в пятом раунде поединка, который транслировался на местном телевидении. Врачи боролись за жизнь Тауэлла несколько часов.
Перепелкин84
nefanat Умный и не полезет на ринг с профессионалом, у которого все мозги отбиты давным давно.
11:40
nefanat
прорабу - ну раз ты такой умный, продержись пару раундов против профессионала.
09:37
King’s Bounty 1
Наносят друг другу сотрясения мозга, а врачи их потом спасают...
09:20
Прораб.
Царствие небесное! Тупейший вид спорта
08:56
pustot+
Смертельный бокс...и это не редкость
07:46