Боксер Майк Тауэлл скончался в больнице после нокаута

Шотландский боксер Майк Тауэлл скончался в больнице, куда был доставлен после боя с Дэйлом Эвансом, сообщает The Sun.

25-летний спортсмен был нокаутирован в пятом раунде поединка, который транслировался на местном телевидении. Врачи боролись за жизнь Тауэлла несколько часов.