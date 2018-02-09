Боксер Андрей Сироткин выйдет на татами по правилам рукопашного боя

Не знающий поражений российский боксер Андрей Сироткин, чемпион WBA International, WBO Europe проведет бой с чемпионом мира и Европы Максимом Ефременко.

Поединок состоится 21 февраля в Вегас Сити Холл в Москве и будет показан в прямом эфире Матч ТВ. Поединок пройдет по правилам рукопашного боя и станет главным событием Лиги чемпионов 2018.

Предыдущий соперник Сироткина, никарагуанец Рикардо Майорга, также в прошлом пробовал свои силы в ММА и потерпел поражение.

В активе Сироткина 14 боев, все из которых закончились победой. Ефременко занимается рукопашным боем с 2001 года. (Елена СОБОЛЬ)