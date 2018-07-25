Бои Алояна и Трояновского в WBSS могут пройти в России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что поединки россиян Миши Алояна и Эдуарда Трояновского в WBSS могут пройти в России. Алоян в 1/4 финала в легчайшем весе встретится с чемпионом WBO Золани Тете, а Трояновскому предстоит бой с чемпионом WBA Кириллом Релихом.

- Мы хотим, чтобы бой Алоян – Тете прошел в России и, скорее всего, в регионах. Чтобы не только в Москве такие мероприятия проходили, - цитирует "Р-Спорт" Кремлева. - Также, возможно, возьмем четвертьфинал с участием Эдуарда Трояновского. У нас права на два четвертьфинала и два полуфинала. У нас подписан контракт с Comosa. Мы рассчитываем провести бои Алояна и Трояновского в России, причем в регионах.