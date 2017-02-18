Бобби Ганн: "Получал удовольствие, когда Рой Джонс-младший избивал меня"

Канадец Бобби Ганн, проигравший в бою за титул WBF в первом тяжелом весе американскому и российскому боксеру Рою Джонсу-младшему, отметил, что минувший поединок стал для него главным в карьере. 48-летний Джонс одержал 65-ю победу в своей карьере при девяти поражениях.

– Я получал удовольствие от того, что он меня избивал, – цитирует Forbes Ганна. – Думаю, он победил бы 90 процентов населения планеты. Я дрался с хорошими бойцами по ходу своей карьеры, с великолепными спортсменами. Джонс – самый великий из тех, с кем я вступал в бой.